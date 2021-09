WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus utvider dermed en tidligere oppfordring, der han ba om at vaksinepåfyll for fullvaksinerte stanses fram til slutten av september. Bakgrunnen er et ønske om å jevne ut de store forskjellene i vaksinedekning mellom fattige og rike land.

Ghebreyesus reagerer også sterkt på uttalelsene fra en organisasjon for legemiddelselskaper, som tirsdag sa at vaksineproduksjonen er stor nok til å både gi påfyllingsdoser og vaksinere befolkningen i land som mangler vaksiner.

– Jeg kan ikke være taus når selskapene og landene som kontrollerer den globale forsyningen av vaksiner, mener at verdens fattige kan ta til takke med det som blir til overs, sier han på en pressekonferanse.

En rekke land gir nå en tredje vaksinedose til særlig utsatte, og enkelte land, som USA, har planer om å gi dem til alle. Undersøkelser av coronavaksinenes effektivitet viser at den synker over tid, og at en påfyllingsdose kan være nyttig etter noen måneder.