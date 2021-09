Biden om klimaendringene: – Nasjonen og verden står i fare

– Vi er nødt til å høre på forskerne, økonomene og de nasjonale sikkerhetsekspertene. De sier alle at vi er på rødt farenivå. Landet og resten av verden står i fare. Det er ikke en overdrivelse, det er et faktum, sa presidenten tirsdag i den hardt rammede bydelen Queens i New York.

I likhet med FNs generalsekretær António Guterres brukte han uttrykket «code red» for å beskrive situasjonen.

– Kommer ikke til å stanse

Alle deler av USA rammes nå av ekstremt vær, ifølge Biden. Han viste til skogbranner, tornadoer, orkaner og flom.

– Dette er alles krise. Disse katastrofene kommer ikke til å stanse. De kommer til å skje oftere, og de blir kraftigere, sa Biden, som kalte klimaendringene en eksistensiell trussel «mot vårt liv og vår økonomi».

Presidenten presser på for å få godkjent en enorm infrastrukturpakke i Kongressen. Den inkluderer tiltak som skal bidra til at USA kan tilpasse seg klimaendringene.

Presidenten argumenterer for at systematisk oppgradering og styrking av landets infrastruktur er et akutt behov. Her inngår blant annet kraftforsyningen, bedre flomsikring og heving av bygninger.

Minst 50 omkom

– Vi kan ikke bygge opp igjen på samme måte som det var før, for en ny tornado og kraftig regn kommer til å føre til de samme ødeleggelsene, sa Biden da han besøkte New Jersey tidligere på dagen.

Ekstremværet Ida, som først rammet den amerikanske golfkysten, førte til ekstreme mengder regn i New York og New Jersey. I New York City ble nedbørsrekorden i Central Park knust og T-banetunneler og kjellere oversvømt.

Til sammen omkom minst 50 mennesker i seks delstater langs den amerikanske østkysten.

I Louisiana omkom minst 15 mennesker, ifølge nyhetsbyrået AP. Biden besøkte denne delstaten for noen dager siden for å se konsekvensene av Idas herjinger her.