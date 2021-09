Britney Spears' far ber domstolen om å avslutte vergemålet over datteren

– Som herr Spears gjentatte ganger har sagt, ønsker han kun det beste for sin datter, heter det i dokumentet som er levert til en domstol i Los Angeles.

Faren mener at Britney Spears skal få avslutte vergemålet om hun ønsker det, heter det videre.

Advokat Matthew Rosengart sier at dette er nok en «juridisk seier for Britney Spears – en massiv en».

I midten av august gikk Jamie Spears med på å trekke seg som verge for datteren, men det ble ikke satt noen dato for når det skulle skje.

Formynderordningen har styrt Britney Spears' (39) personlige økonomi og forretningsmessige forhold i 13 år. I slutten av juli ble det gått til sak for å få fjernet faren som verge og få ham erstattet med en uavhengig regnskapsfører.

Vergemålet ble etablert i 2008, da Britney Spears begynte å vise tegn til mentale helseproblemer på grunn av det massive medietrykket, horder av pågående paparazzifotografer som fulgte henne døgnet rundt og tapet av foreldreretten til sine barn.

Den ferske begjæringen sier at omstendighetene har endret seg og at det derfor ikke lenger er grunnlag for en slikt formynderordning, melder NBC News.

Faren argumenterer også for at datteren ikke trenger å gjennomgå en ny psykologisk vurdering for å få avsluttet vergemålet, noe hun sa i retten i sommer at hun nekter å gjøre.