Sykehuset ble oversvømt da en elv flommet over etter kraftig regn, skriver den mexicanske presidentens kontor på Twitter.

Lederen for den mexicanske helseetaten Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoe Robledo sier at lokalene ble oversvømt i løpet av minutter.

Avisen El Universal melder at ti av de rapporterte dødsfallene skyldes at et strømbrudd rammet oksygentilførselen. Dette inkluderte coronasyke pasienter som lå på intensivavdeling, ifølge lokale medier.

Resten av pasientene ble evakuert til andre sykehus, ifølge myndighetene.