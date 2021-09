Det opplyste talsmann for bevegelsen Zabihullah Mujahid under en pressekonferanse tirsdag. Bevegelsen erklærte samtidig Afghanistan for å være et islamsk emirat, melder BBC.

Den nye regjeringens leder, Mohammad Hassan Akhund, er ikke spesielt kjent utenfor Afghanistan. Han skal i ha vært med på å stifte Taliban, og avisen Times of India omtaler ham som leder for rådet som tar beslutninger i bevegelsen. Taliban-leder Haibatullah Akhundzada foreslo utnevnelsen, opplyser kilder i Taliban til avisen.

Det var på forhånd ventet at Haibatullah Akhundzada selv skulle få en sentral rolle i regjeringen, men det later ikke til at han vil få det.

Haqqani

Den nye innenriksministeren i Taliban-regjeringen blir Sirajuddin Haqqani, som står på USAs terrorliste. FBI tilbyr en dusør på 5 millioner dollar for å få ham arrestert og utlevert til dem.

Han regnes som lederen for det beryktede Haqqani-nettverket, en gruppe som ble grunnlagt av Jalaluddin Haqqani allerede på 70-tallet. Han døde i 2018, og Sirajuddin Haqqani skal de siste årene ha hatt lederrollen.

Han er etterlyst for angrepet mot Serena Hotel i Kabul i 2008, der den norske journalisten Carsten Thomassen var blant de seks som ble drept.

Abdul Ghani Baradar, som også var med på å stifte Taliban, blir regjeringens nestleder, opplyste Zabihullah Mujahid.

I tillegg blir mulla Mohammad Yaqoob forsvarsminister, melder CNN. Han er sønnen til en av grunnleggerne av Taliban, avdøde mulla Omar. Amir Khan Muttaqi blir utenriksminister, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Etablerte figurer

Den nye regjeringen er i første omgang å regne for en fungerende, midlertidig regjering, opplyses det.

Utnevnelsene preges av Talibans etablerte ledersjikt, personer som har vært sentrale i den 20 år lange striden mot den USA-ledede koalisjonen og deres afghanske allierte.

Så langt er det ikke utpekt regjeringsmedlemmer som ikke representerer Taliban, noe som har vært et av det internasjonale samfunnets krav.

Demonstrasjoner

Etter 20 år med krig står nå Taliban overfor en formidabel oppgave med å styre landet, som både har store økonomiske problemer og sikkerhetsutfordringer, blant annet i form av en aktiv lokal IS-avlegger.

Spredte protester de siste dagene tyder på at mange afghanere er skeptiske til Talibans løfter om et mer moderat styre enn forrige gang gruppen hadde makten.

Taliban-soldater skjøt i luften for å oppløse en demonstrasjon i Kabul tirsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP. De fleste av demonstrantene var kvinner.

– Afghanske kvinner vil at landet skal være fritt. De vil at landet skal gjenoppbygges. Vi er trøtte, sa en kvinnelig demonstrant til byrået i Kabul tirsdag. Også i Herat og Mazar-e-Sharif er det meldt om protester.