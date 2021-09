Amnesty: Hjemvendte flyktninger tortureres i Syria

I rapporten « You're going to your death » dokumenterer Amnesty menneskerettighetsbrudd som sikkerhetsstyrker har begått mot 66 syrere, inkludert 13 barn, som har vendt hjem siden 2017.

Amnesty sier rapporten viser at Syria ennå ikke er trygt å vende tilbake til.

– Syriske etterretningsoffiserer har utsatt kvinner, barn og menn som returnerer til Syria, for ulovlig eller vilkårlig forvaring, tortur og annen mishandling, inkludert voldtekt og seksuell vold, opplyser menneskerettighetsorganisasjonen.

– Ikke trygt å returnere

Fem av dem som returnerte til Syria, døde i varetekt, ifølge Amnesty, mens skjebnen til 17 personer som har forsvunnet etter å ha blitt pågrepet, er ukjent.

Organisasjonen har også dokumentert 14 tilfeller av seksuelle overgrep og vold begått av sikkerhetsstyrker. Det inkluderer sju voldtekter mot fem kvinner, en tenåringsgutt og en fem år gammel jente.

– Enhver regjering som hevder at Syria nå er trygt, ignorerer med viten og vilje den forferdelige virkeligheten på bakken, sier Amnesty og oppfordrer europeiske regjeringer til å «umiddelbart stoppe enhver praksis som direkte eller indirekte tvinger mennesker til å vende tilbake til Syria».

Mer enn 6,6 millioner syrere har søkt tilflukt i andre land siden starten av konflikten i 2011. De fleste har bosatt seg i naboland som Tyrkia og Libanon.

Danmark, Sverige og Tyrkia har nylig økt presset på flyktninger om å vende hjem igjen etter et tiår med krig. Landenes argument er at Syria nå er trygt, hevder Amnesty.

Misbrukt ved grenseovergang

Syrerne som er intervjuet i Amnesty-rapporten, har vendt hjem fra Libanon, som i flere år har presset syriske flyktninger til å vende hjem.

Rapporten inneholder blant annet et vitnesbyrd fra en syrisk kvinne, Alaa, som ble pågrepet sammen med hennes 25 år gamle datter, da de krysset grensen fra Libanon.

De to kvinnene ble holdt fanget i fem dager, og etterretningsoffiserer misbrukte datteren alvorlig seksuelt foran henne ved grenseovergangen.

– De kledde min datteren naken. De satte håndjern på henne og hang henne på veggen. De slo henne. Hun var helt naken. En av dem puttet penisen sin i munnen hennes, sier Alaa i rapporten.