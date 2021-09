Nasa bekrefter første steinprøve fra Mars

– Det er offisielt! Jeg har nå samlet, forseglet og lagret den første kjerneprøven som noensinne er boret på en annen planet, i et forsøk på å returnere prøver til jorden. Det er den første i en enestående steinsamling fra mars, melder Nasas Perseverance-oppdrag på Twitter.

Prøven, som er noe tykkere enn en blyant, ble innsamlet 1. september, men Nasa var først usikker på om roboten hadde lyktes i å ta vare på den verdifulle prøven fordi de første bildene var uklare.

Nye bilder ble tatt, og roboten Perseverance kunne deretter måle kjerneprøven, ta flere bilder og lagre den i en hermetisk lukket beholder.

– Dette er en enorm prestasjon, og jeg kan ikke vente med å se de utrolige funnene som er hentet inn av Perseverance og vårt team, sier Nasa-sjef Bill Nelson i en uttalelse.

Perseverances oppdrag er å lete etter tegn til eldgammelt liv på Mars. Robotens system for innsamling av prøver består av over 3.000 deler og er det mest avanserte systemet som er sent til verdensrommet.

Prøvene skal etter planen hentes på Mars og fraktes tilbake til jorden av senere ekspedisjoner.

For en måned siden klarte ikke roboten Perseverance å hente inn en prøve. Den boret inn i mye mykere stein, men steinen gikk i oppløsning før den kom inn i titaniumstubben i boret.