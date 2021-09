Mange vil ta farvel med Theodorakis

Theodorakis var både komponist, tekstforfatter og politisk aktivist. Ikke minst ble han kjent for sin klare motstand mot militærjuntaen for 50 år siden og musikken han komponerte til «Zorba the Greek».

Torsdag i forrige uke døde han, 96 år gammel, noe som fikk regjeringen til å erklære en tre dager lang sørgeperiode med flaggene på halv stang.

Fra mandag til onsdag skal kisten hans stå i en liten ortodoks kirke i Aten sentrum, Agios Eleftherios, der de som vil kan komme og ta farvel.

Allerede mandag morgen hadde det dannet seg en lang kø av mennesker som ønsket å vise respekt for den svært folkekjære artisten. Flere benyttet anledningen til å synge noen av sangene hans.

Theodorakis skal begraves i Chania på Kreta torsdag, der faren hans kom fra, og der familiegravene ligger.