14 palestinske sikkerhetsfolk stilles for retten for drap på aktivist

Drapet på Banat, som var svært kritisk til den palestinske selvstyremyndigheten, førte til demonstrasjoner og internasjonal fordømmelse.

Han døde i juni etter at sikkerhetsstyrker stormet hjemmet hans i Hebron og slepte ham med seg.

Da liket ble undersøkt, viste det seg at han var slått i hodet, i brystet, nakken, beina og hendene. Det gikk mindre enn en time fra han ble pågrepet til han døde.

Banats familie har sagt at de ikke har noen tillit til at palestinske myndigheter vil sørge for rettferdighet, og de har derfor bedt om en internasjonal granskning.

Men statsminister Mohammad Shtayyeh har gitt ordre om full etterforskning og lovet at gjerningspersonene skal stilles til ansvar.

De 14 er tiltalt for å ha utøvd dødelig vold, for maktmisbruk og brudd på sikkerhetsstyrkenes instruks.

Familien tar avstand fra myndighetenes avgjørelse.

– Vi tror de bruker disse 14 medlemmene av sikkerhetsstyrkene som syndebukker, sier Banats bror Ghasan til AFP.

– Disse soldatene og offiserene kom ikke for å pågripe og drepe Nizar på eget initiativ, de hadde fått ordre. Og det faktum at alle har forholdt seg tause helt fra begynnelsen, viser at myndighetene har lovet å forsvare dem, sier Ghasan videre.