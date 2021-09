Høyesterett: Slovenia må finansiere landets eneste nyhetsbyrå

Regjeringen sluttet å utbetale støtten som følge av en konflikt om hvordan byrået ble ledet og hvordan det rapporterte nyheter.

Saken er blitt et symbol på det kritikere mener er statsminister Janez Jansas manglende evne til å tåle kritikk, samt hans forakt for den frie pressen.

Konflikten startet like etter at Jansas regjering ble utnevnt i mars 2020. Jansa kritiserte byråets nyhetsrapportering, som han kalte en «skam», samtidig som han krevde at byråets direktør skulle sparkes.

Direktøren ble værende, men i desember frosset regjeringen alle utbetalinger til nyhetsbyrået.

Kjennelsen i høyesterett mandag skyldes at STAs ledelse har gått til sak mot regjeringen.