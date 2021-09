Det rettslige etterspillet etter nedskytingen for over sju år siden foregår i disse dager i Amsterdam. Fire personer står tiltalt etter at flygingen MH17 ble truffet av en rakett mens den var på vei fra Nederland til Malaysia. Ingen av dem, tre russere og en ukrainsk statsborger, er til stede i retten, og kun en av dem er representert ved en advokat.

Mandag vitnet flere av de etterlatte, mennesker som mistet barn, foreldre og søsken i flystyrten. Rundt 90 slektninger er ventet å vitne i løpet av de neste dagene.

– De lyver

Ria van der Steen, som mistet faren og stemoren, siterte forfatteren Aleksandr Solsjenitsyn da hun forklarte seg:

– De lyver. Vi vet at de lyver, og de vet at vi vet at de lyver, sa hun.

– Jeg er full av hevnlyst, hat, sinne og frykt, sa Van der Steen, som var først ute i vitneboksen.

Ifølge internasjonale etterforskere ble flyet, som tilhørte Malaysia Airlines, truffet av en russiskprodusert rakett, som ble avfyrt fra separatist-kontrollerte områder i Øst-Ukraina.

Russland avviser all innblanding.

Ifølge Van der Steen er det vanskelig å sette punktum og gå videre før de som har ansvaret, blir dømt.

(Saken fortsetter under bildet)

Det rekonstruerte vraket etter flyet som ble skutt ned over Ukraina i 2014. Foto: Peter Dejong / AP

Mistet alle barna

Australske Vanessa Rizk, som mistet foreldrene sine, rettet også sinnet mot Russland.

– Hvordan ville gjerningsmennene ha følt hvis det var deres kjære? Hvordan ville Putin og hans korrupte russiske regjering svart på det? spurte hun.

Peter van der Meer inntok også vitneboksen mandag. Han mistet sine tre døtre på tolv, ti og sju år, samt sin ekskone, og føler at livet er ødelagt.

– Jeg håper gjerningsmennene føler en trang til å snakke ut etter historien jeg har fortalt dere i dag, slik at de kan se i seg selv i speilet og ikke må lyve for sine barn og barnebarn om hva de gjorde 17. juli 2014, sa han.

Dommeren Hendrik Steenhuis har varslet at dommen kan komme til å falle 22. september 2022, men at det muligens ikke vil skje før i november eller desember neste år.