Polen: Over 10.000 migranter nær grensen mot Hviterussland

I løpet av helgen har Den polske grensevakten (SG) registrert økende aktivitet på grensen til Hviterussland.

Lørdag ble 215 mennesker hindret i å krysse grensen ulovlig, ifølge etaten. Søndag lå dette tallet på 152 og mandag morgen var tallet allerede 59, sier den polske grensevaktsjefen Tomasz Praga.

Ifølge intervjuer med migranter på grensa er målet for mange av dem å komme til Tyskland eller Frankrike. Mange sier de ønsker å bli gjenforent med brødre, søstre og annen familie, og visste ikke at Polen og grensen fortsatt var et hinder, ifølge Praga.

Tusener av migranter, de fleste fra Midtøsten, har strømmet over grensa fra Hviterussland til EU-land som Litauen, Latvia og Polen de siste månedene.

EU og Polen mener Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko legger til rette for migrantene som gjengjeldelse for EUs sanksjoner.