Taliban varsler at alle opprørere vil bli slått hardt ned

Taliban tok mandag kontroll over Panjshirdalen, det siste området som ikke var under deres kontroll. Den afghanske motstandsfronten har kunngjort at de vil fortsette å kjempe fra strategiske posisjoner i dalen.

– Det islamske emiratet er på vakt mot opprørere. Alle som prøver å starte et opprør, vil bli slått hardt ned på. Vi vil ikke tillate det, sier Talibans talsmann Zabihullah Mujahid på en pressekonferanse i Kabul mandag.

Taliban vil også at soldatene som tidligere tjenestegjorde i hæren til den nå avsatte regjeringen skal slutte seg til den nye nasjonale hæren, opplyser talsmannen.

Det er ventet at Taliban snart vil utnevne en regjering i Kabul.