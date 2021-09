Taliban sier Panjshirdalen er «fullstendig erobret»

– Med denne seieren er landet vårt fullstendig brakt ut av krigens hengemyr, sier Talibans talsperson Zabihullah Mujahid.

I samme uttalelse sier Mujahid at Taliban ikke skal utsette de 150-200.000 innbyggerne i dalen for noen form for forskjellsbehandling eller represalier, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Panjshirdalen nord for Kabul er det siste området hvor politiske ledere åpent har kjempet mot Talibans maktovertakelse. Den sto også sentralt i kampen mot sovjetiske styrker på 1980-tallet og Taliban på 1990-tallet.

Rykket inn

Dalen beskrives som vanskelig å erobre, men søndag rykket Taliban inn i provinshovedstaden Bazarak etter å ha tatt over de nærliggende områdene. Bilder fra sosiale medier mandag morgen viser Taliban-medlemmer som står foran porten til guvernørens bosted.

I helgen opplyste Ahmad Massoud, leder av Afghanistans nasjonale motstandsfront, at han ville forhandle om en avtale med Taliban. Flere framtredende medlemmer av gruppa skal ha blitt drept i kampene.

Erobringen skjer drøyt tre uker etter at Taliban inntok Kabul og tok kontroll over Afghanistan.

Utsatt regjeringsdannelse

Gruppa har blant annet utsatt å utnevne en ny regjering fram til hele Afghanistan er under deres kontroll.

Taliban har lovet å være mer inkluderende overfor de mange folkegruppene i landet enn de var under sin første periode ved makten fra 1996 til 2001.

I tillegg skal kvinner få noe flere friheter enn de hadde i den perioden, selv om de neppe kommer til å inkluderes i regjeringen.

FNs nødhjelpssjef, Martin Griffiths, har ankommet Kabul for å holde samtaler med Taliban slik at FNs nødhjelp fortsatt kan komme fram til landet. USAs utenriksminister Antony Blinken skal på sin side til Qatar for å holde samtaler om å gjenåpne flyplassen i Kabul.