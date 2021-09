Kioskeier stakk av med kundes vinnerlodd

Grensepolitiet forhindret kioskeieren i å gå om bord på et fly til Kanariøyene, melder italienske medier.

Mannen hadde ikke vinnerloddet til en verdi av 500.000 euro (drøyt 5.150.000 kroner) på seg, men han hadde en flybillett til Fuerteventura, en av de spanske Kanariøyene, ifølge nyhetsbyrået LaPresse.

Tyveriet skal ha skjedd da kunden, en eldre kvinne, kom innom kiosken fredag for å bekrefte at skrapeloddet var vinner av topp-premien.

Kioskeieren skal ha snappet til seg loddet før han sprang av gårde, kastet seg på scooteren sin og raste gjennom bygatene i Napoli.

Etter at han ble stanset på flyplassen, ble kioskeieren sluppet fri. Men for å hindre at noen ulovlig skal innkassere gevinsten, har myndighetene stanset utbetaling hele nummerserien til skrapeloddene som var levert til tobakkskiosken.

Etterforskerne leter fortsatt etter vinnerloddet.