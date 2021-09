Taliban hevder å ha nådd provinshovedstad i Panjshirdalen

Da Taliban tok makten i Afghanistan i august, forskanset en gruppe motstandsmenn seg i Panjshirdalen.

Gruppen ledes av Ahmad Massoud, sønn av den legendariske opprørslederen Ahmad Shah Massoud. Søndag sier Massoud at han er klart til å forhandle med Taliban, melder Reuters.

Også visepresident Amrullah Saleh, som anser seg selv som Afghanistans rettmessige leder etter president Ashraf Ghanis dramatiske flukt ut av landet, er med i motstandsgruppen.

– Mange flykter

Den italienske hjelpeorganisasjonen Emergency opplyste søndag morgen at Taliban-styrker hadde nådd fram til landsbyen Anabah, der organisasjonen driver et sykehus. Landsbyen ligger 25 kilometer inn i den 115 kilometer lange dalen.

– Mange mennesker har flyktet fra landsbyer de siste dagene, sier Emergency og legger til at de har fått inn flere sårede, og at Taliban ikke legger hindringer i veien for deres virksomhet.

Panjshir er den eneste provinsen der Taliban ennå ikke har full kontroll. Lokale krigere holdt lenge stand der under den sovjetiske okkupasjonen på 80-tallet og Talibans første regime på 90-tallet.

– Begrensede muligheter

Begge sider hevder å ha påført motstanderen store tap.

Imidlertid tror mange observatører at opprørerne i Panjshirdalen på sikt har svært begrensede muligheter til å motstå Taliban. Delvis fordi dalen i dag er fullstendig omgitt av Taliban-kontrollerte områder, delvis fordi Taliban fikk tilgang til mange nye våpen i kjølvannet av USAs tilbaketrekning og regjeringshærens kollaps.