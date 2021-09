Flygninger i gang igjen i Afghanistan

Shershah Stor, som er det afghanske selskapets flyplassjef, sier at det var avganger til Herat, Kandahar og Balkh, og at det er satt opp avganger til de samme byene søndag.

Stor sier at flyene tok av til tross for at flyplassen ikke har et fungerende radarsystem.

Et team med teknikere fra Qatar og Tyrkia kom for noen dager siden for å sette flyplassen i drift igjen etter at USA trakk seg ut.

FN sier det er avgjørende for humanitære bistand at flyplassen er operativ, men det gjenstår å se om noen utenlandske flyselskaper er villig til å gjenoppta kommersielle flygninger.