Biden besøker stedene for 11. september-angrepene

Sammen med førstedame Jill Biden skal presidenten hedre og minnes livene som gikk tapt for 20 år siden, opplyser Det hvite hus.

Paret skal delta i seremonier i New York City, der World Trade Centers tvillingtårn på Manhattan ble angrepet med to passasjerfly, i Shanksville i Pennsylvania der kaprere styrtet et fly i bakken, og i Arlington i Virginia der flykaprere rammet forsvarsdepartementet Pentagon.

2.977 mennesker ble drept i Al-Qaidas terrorangrep 11. september 2001.