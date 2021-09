USAs samferdselsminister er blitt far

Buttigieg kunngjorde dette lørdag da han la ut et bilde på Twitter med de to nyfødte barna og ektemannen Chasten.

– Chasten og jeg er takknemlig for alle gode ønsker etter at vi først delte nyheten om at vi skulle bli foreldre. Vi er glade for å kunne ønske Penelope Rose og Joseph August Buttigieg velkommen til familien vår, skriver han.

I august opplyste statsråden at han og ektemannen var ferdig med adopsjonsprosessen.

39 år gamle Buttigieg giftet seg med 32 år gamle Chasten i 2018. Han hadde snakket åpent ut om ønsket om å bli far siden han som ordfører i South Bend i Indiana drev valgkamp i håp om å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020.