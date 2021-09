Kerry forsøker å presse Kina til større klimainnsats

Tautrekkingen illustrerer det dype skillet mellom verdens to største forurensere som gjør det vanskelig å få til enighet om mål for utslippsreduksjoner på FN-konferansen COP26 om klimaendringer i Glasgow i november.

De er enige om at klimakrisen er av felles interesse. Men mens USA mener man kan samarbeide om klima trass i andre uenigheter, sier Kina at USA ikke kan vente noe samarbeid mens de kritiserer Kina på øvrige områder, enten det gjelder menneskerettigheter eller Taiwan-spørsmålet.

– USA vil at samarbeid om klimaendringer skal være en oase i forholdet mellom Kina og USA. Men om oasen er omgitt av ørken, vil oasen etter hvert også bli ørken, sa utenriksminister Wang Yi til Kerry.

Et av poengene til kineserne er at det er skadelig for kampen mot klimaendringer at USA har innført sanksjoner mot kinesiske solcellepaneler fordi USA mener de produseres med etniske minoriteters tvangsarbeid.

Viderebringer bekymringene

På en pressekonferanse etter møtet sa Kerry at hans mandat er begrenset til klimaspørsmål, men at han vil bringe de kinesiske innvendingene videre til president Joe Biden og utenriksminister Antony Blinken.

Kerry, som selv har vært utenriksminister, drøftet klimakrisen med sin kinesiske motpart Xie Zhenhua i Tianjin. Men statlige medier i Kina fokuserte på tre videomøter han hadde med Wang.

– De understreket ganske sterkt vanskene som dette skaper. De vil at budskapet skal lyttes til, nemlig at de er svært opptatt av dette, sa Kerry etter møtene.

Kina posisjonerte seg som en leder i kampen for fornybar energi og kutt i CO2-utslippene etter at Bidens forgjenger Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen. Kina er verdensledende i produksjonen av solcellepaneler og vindturbiner.

Kritisk lys

Men den kinesiske klimapolitikken er kommet i et mer negativt lys etter at Biden sluttet USA til Parisavtalen igjen, og satte som mål at USA skal redusere CO2-utslippene med 52 prosent innen 2030.

Det er dobbelt så mye som det tidligere målet og plasserer USA blant de mer klimaambisiøse landene i verden.

Selv om begge parter ser på klimakrisen som et område for mulig samarbeid, ga denne ukas møter ingen antydning om framgang.

Kerry sa til viseutenriksminister Han Zheng at det blir helt umulig for verden å løse klimakrisen uten Kinas fulle medvirkning.

Kina er verdens største forurenser med 27 prosent av alle CO2-utslipp, med USA på annen plass. Kina får 60 prosent av sin energi fra kull og bygger stadig flere kullkraftverk, samtidig som landet lover å redusere bruken av fossile drivstoff.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua sa Han til Kerry at «Kina har gjort enorme anstrengelser» for å håndtere klimaendringer og har oppnådd oppsiktsvekkende resultater.

Øker bruken av kullkraft

Men til tross for at Kina har satt seg som mål å passere toppen av kullforbruket i 2030, økte de bruken av kullkraft med 38,4 gigawatt i fjor.

Kinas offisielle mål er at 20 prosent av energibehovet skal komme fra fornybare kilder innen 2025, at totale utslipp skal begynne å gå ned i 2030, og at landet skal bli klimanøytralt i 2060.

Kerry presser imidlertid Kina og andre land til å gå enda mer aktivt til verks for at temperaturøkningen ikke skal passere 1,5 grader over førindustrielt nivå.