Thailands statsminister overlevde mistillitsforslag

Rykter om at hans egne politiske allierte ville forsøke å avsette ham, hadde nylig overskygget kraftig kritikk fra opposisjonen om hans regjerings håndtering av koronakrisen.

Men han vant med god margin da bare noen få av de 271 medlemmene av koalisjonen hans hoppet av.

Han må imidlertid fortsatt hanskes med presset fra gateprotestene som krever at han går av. Demokratitilhengere har siden i fjor krevd hans avgang og har trappet opp protestene de siste ukene, til tross for begrensninger på offentlige ansamlinger på grunn av pandemien.

Thailandske medier har vært fulle av rykter om at generalsekretæren i det militærstøttede regjerende partiet ledet et fremstøt for å forsøke å avsette statsministeren og få det største opposisjonspartiet inn i regjeringskoalisjonen.

Prayut har overlevd to tidligere mistillitsvoteringer siden han ble valgt i 2019, men han har vært ansett som spesielt sårbar på grunn av håndteringen av pandemien, blant annet anklager om at regjeringen ikke hadde skaffet nok vaksiner i tide.