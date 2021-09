FN starter pengeinnsamling for Afghanistan

– Konferansen skal fremme rask oppskalering i finansiering slik at livreddende humanitær drift kan fortsette, og oppfordre til full og uhindret humanitær tilgang for å sikre at afghanere fortsetter å få tilgang på nødvendige tjenester, sier FNs talsmann Stephane Dujarric.

Fredag oppfordret FNs flyktningbyrå UNHCRs talsmann Babar Baloch verdenssamfunnet til å ikke fjerne fokus fra afghanerne og Afghanistan.

– Vi kan ikke tillate dette å utvikle seg til en humanitær katastrofe. Realiteten er at det er en krise med internt fordrevne i Afghanistan, sa han.

Han viste til at over 600.000 afghanere er blitt internt fordrevet i år, og at 80 prosent av dem er kvinner og barn.