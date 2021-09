Harde kamper i Panjshirdalen

BBC melder at Taliban har innledet en større offensiv for å erobre dalen der en væpnet opposisjon har holdt stand siden Kabul falt, og flere Taliban-kilder sa fredag at Taliban hadde inntatt dalen.

I Kabul ble det feiret med skyting i været etter meldinger om at dalen der den siste motstanden mot Taliban er aktiv, var falt.

Men en beboer i dalen avviser overfor AFP at dalen er erobret, og Taliban har heller ikke hevdet offisielt at dalen er falt.

Har trolig bygd opp et betydelig arsenal i dalen

Krigere i det som kalles Den nasjonale frigjøringsfronten, som består av militser av Taliban-motstandere og tidligere regjeringssoldater, har trolig bygd opp et betydelig arsenal i dalen.

Taliban-vennlige nettsteder viste fredag videoer av angivelige Taliban-soldater med stridsvogner og annet utstyr de hadde erobret, og tvitring antydet at Paryan-distriktet i dalen var falt og gjenerobret, men ikke noe av dette kunne bekreftes.