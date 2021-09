FN advarer om matmangel i tørke- og krigsherjede Afghanistan

Rundt 60 prosent av Afghanistans befolkning lever av landbruket.

Landet er blant annet kjent for sine granatepler, pinjekjerner og rosiner. Landbruksproduksjonen har de siste 20 årene stått for opp til 40 prosent av BNP, ifølge Verdensbanken.

Men de siste tiårene har bøndene gått gjennom mange prøvelser, ikke bare som følge av konflikt og krigshandlinger. Landet har også vært hardt rammet av tørke og flom, begge deler konsekvenser av klimaendringer, skriver cbcnews.

I 2019 havnet Afghanistan på sjette plass over land i verden som er mest påvirket av klimaendringene, ifølge Germanwatch Global Climate Risk Index.

Konflikt om ressurser

80 prosent av konfliktene i landet er dessuten knyttet til naturressurser. Det går fram av en felles studie laget av Verdens matvareprogram, FNs miljøprogram og Afghanistans nasjonale miljøvernprogram.

Taliban har utnyttet bøndenes problemer til å rekruttere støttespillere. Taliban frister ofte med høyere lønninger enn det bonden kan få gjennom å dyrke jorda.

Konsekvensen av alle problemene er at matsikkerheten nå er alvorlig truet.

En tredel sulter

Verdens matvareprogram (WFP) opplyser at en tredel av Afghanistans befolkning- nærmere 14 millioner mennesker- allerede er utsatt for sult.

– Og matlagrene i landet kan gå tomme allerede denne måneden, advarer Ramiz Alakbarov, som leder FNs humanitære innsats i landet.

Etter at Taliban kom til makten i august, har WFP klart å frakte inn 600 tonn med mat. Organisasjonen har dessuten skaffet 16 nye lastebiler for å trappe opp distribusjonen av varene til den trengende befolkningen før den harde vinteren setter inn.

Mangler penger

Men det er bare blitt samlet inn 39 prosent av de 1,3 milliarder dollar som trengs til bistandsmidler til Afghanistan.

Regionaldirektør Anthea Webb i WFP frykter at tiden renner ut for å skaffe den hjelpen som trengs.

Vanligvis på denne tiden av året ville WFP allerede ha etablert matlagre over hele landet og vært godt i gang med distribueringen til trengende familier før snøen begynner å lave ned og gjøre veiene uframkommelige.

Det er også frykt for at Taliban ved makten skal bli et hinder for bistandsleveranser og gjøre det vanskelig for hjelpemedarbeidere å ta seg rundt i landet.

Dessuten skaper pandemien store problemer i et land med svært mangelfulle helsetjenester, og der mange millioner lever på flukt under kummerlige forhold.

Trenger bistand

Webb understreker imidlertid at WFP har vært i Afghanistan siden 1963 og at organisasjonen er i stand til å få fram nødhjelp, til tross for maktovertakelsen og den kaotiske situasjonen i landet.

– Vi klarte å nå 80 000 mennesker bare i løpet av den siste uken. Og siden januar har vi nådd fram til fem millioner mennesker, forteller hun.

– Men vi har nå bare noen få uker på oss til å sikre finansieringen og få brakt inn mat før fjellovergangene blir blokkert av snø, sier Anthea Webb i WFP.

– Når snøen setter inn, vil det være for sent å hjelpe, advarer hun.