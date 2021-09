Smittetopp i Australia

Helsemyndighetene i delstaten har siste døgnperiode som gikk fram til torsdag kveld registrert 1.431 nye lokale smittetilfeller, samt ett tilfelle av koronasmitte fra utlandet. I tillegg har myndighetene registrert tolv koronarelaterte dødsfall i samme tidsrom.

Smitteveksten har funnet sted til tross for at New South Wales har vært underlagt en ti uker lang nedstenging.

Det første smittetilfellet under det nåværende utbruddet ble registrert 16. juni. I perioden fram til nå har delstaten registrert 25.002 smittede og 119 koronarelaterte dødsfall. Over 36 prosent av delstatens befolkning over 16 år er fullvaksinert.

På landsbasis har Australia påvist 56.000 smittetilfeller og mer enn 1.000 koronarelaterte dødsfall siden pandemien startet.