Mann død etter eksplosjon i Sverige

Politiet i byen ble varslet av at mange innringere ved 3-tiden natt til torsdag meldte ifra om et høyt smell. Utenfor garasjen ved en bolig ble en mann med alvorlige skader funnet. Mannen ble fraktet til sykehus, men ved 7.30-tiden opplyste politiet at mannen døde av skadene.

Da mannen ankom sykehuset, var det frykt for at en gjenstand han hadde i klærne, kunne være en bombe. Gjenstanden ble sikret og undersøkt av politiets bombeeksperter. Først ved 7-tiden om morgenen ble det slått fast at gjenstanden var ufarlig.

Bombeekspertene rettet da oppmerksomheten mot huset der eksplosjonen skjedde. Flere hus i nabolaget er evakuert av frykt for flere detonasjoner, og et stort område er avsperret.