Nicaraguanske opposisjonelle sier de blir utsatt for tortur i fengsel

President Daniel Ortegas regjering blir anklaget for forfølgelse av politiske motstandere. Totalt har 34 opposisjonspolitikere blitt pågrepet siden starten av juni, blant dem sju som planla å stille i presidentvalget i november.

Ortega søker en fjerde periode ved makten. I tillegg til pågripelsene av flere profilerte politiske motstandere gjennomførte politiet forrige måned en razzia mot kontorene til en framtredende avis som har vært kritisk i dekningen av regjeringen.

Tirsdag fikk opposisjonspolitikerne besøk av familiene for første gang siden juni. En advokat for Felix Maradiaga og Juan Sebastian Chamorro, to av de fengslede kandidatene, sier at de «ikke rent fysisk har blitt slått, men at de har blitt psykisk torturert siden de ankom fengsel».

Familiemedlemmer som har besøkt de innsatte, rapporterer om på dårlige soningsforhold. Blant annet blir de innsatte satt på isolat, lyset står på i cella døgnet rundt, de blir ikke tillatt å verken lese eller se på TV, og de får kun gå utendørs én time i uka, hevder familiene.

Maradiaga og Chamorro har begge gått ned rundt 10 kilo siden de ble pågrepet og har blitt utsatt for «jevnlige og tøffe avhør», ifølge advokat Jared Genser.

Julia Sandino, sønnen til en annen framtredende innsatt, Violeta Grandera, skriver i sosiale medier at moren er «tynn, men OK. Hun var superemosjonell og grått».

«Først kjente hun meg ikke igjen. Hun har verken laken eller pute», skriver han.

Opposisjonspolitikerne anklages for landssvik og for å true landets suverenitet, med henvisning til en kontroversiell lov som ble vedtatt i desember. Den har blitt møtt med fordømmelse.

Kritikerne mener den brukes til å fryse ut utfordrere og fortie politiske motstandere og sier at Ortegas regjering forsøker å forhindre all opposisjon fra å stille i valget i november.