Pave Frans kan spise hva han vil etter tarmoperasjon

I et forhåndsinnspilt radiointervju med spanske Cadena COPE onsdag snakket paven om helsen sin etter operasjonen 4. juli.

– Nå kan jeg spise alt, noe som ikke var mulig før divertiklene, sier pave Frans.

Divertikler er små utposninger som danner seg i tarmsystemet. Dette førte hos paven til innsnevring i en del av tykktarmen. Under operasjonen på et sykehus i Roma ble deler av tarmen fjernet.

I intervjuet sier pave Frans at han fortsatt tar medisin etter inngrepet, ettersom kroppen ennå tilpasser seg den kortere tarmen.

– Jeg kan spise hva som helst. Jeg tar fortsatt medikamenter etter operasjonen fordi hjernen må registrere at tarmen er 33 centimeter kortere, sier paven.

– Ut over det, har jeg et normalt liv. Jeg har et fullstendig normalt liv, sier han.

Paven roser en sykepleier i Vatikanet som hadde oppfordret ham til å velge operasjon i stedet for å måtte fortsette å bruke antibiotika.

– Han reddet livet mitt!, utbryter pave Frans i intervjuet.

Den 84 år gamle paven skal senere denne måneden legge ut på en fire dager lang reise til Ungarn og Slovakia. Han skal også på andre reiser til Kypros, Hellas og Malta.