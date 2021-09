Danske nattklubber åpner igjen – venter fylte dansegulv

– Vi har en forventning om at gjestene våre har savnet det og gleder seg til å komme tilbake. Det ser vi også på reservasjonene vi har fått inn, sier Lars Børsting i Rekom Group, som driver over 100 barer og nattklubber, blant annet Heidi's Bier Bar.

– Vi ser at nattelivet kommer tilbake og at det er et behov blant folk for å være sosiale igjen. Det er blitt veldig tydelig hvor viktig det er å ha et pustehull og kunne gå på byen og slappe av og være sammen med venner, sier Børsting.

Også pubkjeden Old Irish Pub er glad for at de siste begrensningene ryker.

– Vi kunne holde åpent i sommer, men bare til klokken 2. Det har vært litt som å kjøre bil med håndbrekket på, men nå kan vi sette inn fjerde og femte gir, sier direktør Peder Blak.

– Vi er en festpub der voksne kan møtes. At dansegulvene er åpne, er et godt symbol på at vi er fri fra restriksjonene, legger han til.

En restriksjon gjenstår riktignok: De som vil feste ut i natten, må kunne vise gyldig coronapass fram til 10. september.

Mange andre steder i Danmark – blant annet hos frisører og restauranter – oppheves kravet om coronapass onsdag.