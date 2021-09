Dansk støtte til afghansk flykorridor

Danmark er det første landet til å støtte initiativet, skriver dansk UD i en pressemelding. Formålet er at de hardest rammede områdene i landet skal kunne få humanitær bistand.

Talibans vei mot makten har blant annet ført til at kommersielle fly til landet har stoppet opp, og at grensen har blitt stengt. Det har gjort det vanskelig for nødhjelpen å nå fram.

– Talibans maktovertakelse har drastisk endret situasjonen og også skapt usikkerhet om vilkårene for nødhjelp, sier Danmarks utenriksminister Flemming Møller Mortensen.

– Med bidraget er Danmark med på å sikre humanitær tilgang og bedre sikkerheten for de mange dedikerte nødhjelpsarbeidere i Afghanistan, sier han videre.

Ifølge sjef David Beasley i Verdens matvareprogram (WFP) vil bidraget gjøre det mulig for rundt 160 humanitære organisasjoner å fortsette arbeidet i Afghanistan.