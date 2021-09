32 døde da buss kjørte utfor stup i Peru

Ifølge politiet ble i tillegg 20 mennesker skadd i ulykken. Det var 63 personer på bussen.

Bussen var på vei fra Huanuco i Andes-regionen til hovedstaden Lima da ulykken skjedde nær byen Chosica tirsdag.

Peru blir stadig rammet av alvorlige bussulykker, som forklares med dårlige veier og busser med flere mangler. Det er den tredje ulykken der flere har mistet livet på offentlig transport i landet på fire dager.

Søndag døde 22 mennesker da to båter kolliderte på Amazonas-elva i Peru, og et uavklart antall mennesker er fortsatt savnet. To dager i forveien falt en annen buss ned i en ravine sørøst i landet. 27 personer mistet livet.