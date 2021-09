Opposisjonen i Venezuela bryter valgboikott

I en uttalelse heter det at partiet stiller kandidater ved ordfører- og guvernørvalgene i november, men det påpekes at dette ikke betyr at de tror at valgene blir frie og rettferdige.

– Vi mener imidlertid at de er en nyttig slagmark for å styrke medborgerskapet og bidra til en ordentlig løsning på vårt lands alvorlige krise: frie valg på president og nasjonalforsamling, heter det i uttalelsen.

MUD boikottet valget i 2018, da president Nicolás Maduro ble gjenvalgt. Valget er omstridt, og anses av en rekke land som ugyldig.

Opposisjonsleder Juan Guaidó erklærte seg i januar 2019 som Venezuelas president, og flere land, deriblant USA, Storbritannia, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike og Spania, anerkjente ham som landets rettmessige leder. Norge fulgte ikke etter.

Regjeringen og opposisjonen er i disse dager i samtaler.

Maduros framtid er ikke tema for forhandlingene, men Guaidó vil ha garantier fra regjeringen om et ryddig valg og løslatelse av politiske fanger.

USA, Canada og EU har sagt at de kan være villig til å revurdere sanksjonene om forhandlingene fører til «meningsfull framgang».

Norge, som mekler mellom partene, kalte det første møtet konstruktivt. De møtes igjen 3.–6. september.