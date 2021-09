Portforbud i strømløse New Orleans

Portforbudet trer i kraft fra klokka 20 tirsdag til klokka 6. onsdag.

Cantrell sier hun venter at strømleverandøren Entergy, som står for det meste av strømforsyningen i byen, kan få noe av strømnettet på fote igjen innen onsdag kveld.

Hun understreker imidlertid at det ikke betyr at strømmen raskt vil komme tilbake i byen. Strømnettet ble i praksis ødelagt søndag da orkanen slo inn over Louisiana som en av de kraftigste i USA noensinne.

Tidligere har det blitt anslått at det kan ta flere uker før strømnettet er som før.