Stoltenberg sier Nato vil legge press på Taliban

I et intervju med AFP gjør Stoltenberg det klart at de allierte vil holde oppe presset på Taliban for at de gjenværende afghanerne som arbeidet for vestlige land, får reise ut, med familiene sine.

– Det er avgjørende å holde flyplassen åpen, både for å sikre at humanitær hjelp kommer inn, og sikre at vi kan fortsette å få folk ut, dem som vil, men som ikke fikk bli med på den militære evakueringen, sier han.

– Vi skal ikke glemme dem, understreker han og viser til at Taliban har lovet at folk skal få lov å reise ut.

Vil bruke pressmidler

– Men Taliban skal dømmes for hva de gjør, ikke hva de sier, sier han.

– Vi vil bruke de pressmidlene vi har til å forsøke å bidra til at folk som ønsker det, og som er i en utsatt situasjon, får forlate landet, sier han til VG.

Han fastslår at Nato skal bruke all sin politiske, diplomatiske og økonomiske tyngde for å sikre at folk får reise.

De siste amerikanske militærflyene lettet fra Kabuls flyplass rett før midnatt mandag etter en kaotisk evakuering av 123.000 mennesker, både utlendinger og afghanere, på to uker.

Roser Tyrkia

Overfor AFP roser Stoltenberg Nato-medlemmet Tyrkia som har tilbudt seg å bidra til å drifte flyplassen i Kabul

Mens Taliban feirer seieren over USA og Nato, må Nato slikke sårene og forsøke å analysere hva som gikk galt med alliansens største operasjon siden den kalde krigen, hvorfor Nato ikke klarte å bygge en afghansk regjering og væpnede styrker som kunne holdt stand mot Taliban.

– Dette er de harde spørsmålene som må stilles når vi starter en prosess for å evaluere, analysere og se hva vi må lære, sier han.