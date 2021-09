Over 20 personer skal ha deltatt i det spektakulære brekket som skjedde i byen Araçatuba, 50 mil nord for Sao Paulo natt til mandag.

Politiet melder om minst tre døde, hvorav én av dem skal være en mistenkt. Til Globo News sier Alexandre Guedes ved militærpolitiet at en person ble drept av ranerne da de oppdaget at han filmet dem med mobilen.

Bomber rundt om i byen

Han forteller også at det var utplassert minst 14 små bomber rundt om i byen, der det tilsynelatende skal ha vært sensorer på dem, som trolig ble løst ut av enten bevegelse eller varme.

Skolene i byen ble derfor også stengt mandag og befolkningen på like i underkant av 200.000 innbyggere er bedt om å holde innendørs, da man fortsatt ikke hadde fått demontert alle eksplosivene.

Koordinert angrep

Det hele startet i de mørkeste nattetimene natt til mandag da tungt bevæpnede ranere gikk til koordinerte angrep på tre forskjellige banker i byen. Ranerne tok et ukjent antall gisler og blokkerte også strategiske veier inn til sentrum og satte biler i brann. En av dem ble satt utenfor politistasjonen, slik at politiet ikke kunne komme seg ut med patruljene sine.

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas - informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

Flere videoer på sosiale medier, blant annet fra den lokale TV-journalisten Yuri Macri, viser to av rømningsbilene kjøre gjennom gatene med et gissel bundet fast til taket, og en annen på panseret. I den andre bilen var det en person som satt sammenkrøket på panseret. Det ble også senere observert en annen bil der en person sto opp fra soltaket på bilen med hendene i været.

– Politiet kan ikke gå til angrep. De kan ikke konfrontere dem for det er for mange liv på spill, sier en fortvilet ordfører, Dilador Borges, til Band TV, gjengitt av BBC.

Minst tre dødsfall

Det er også meldinger om at ranerne skal ha brukt droner for å ha oversikt over politiets bevegelser.

Det er uklart hvor store beløp bandittene klarte å få med seg og om alle gislene er sluppet fri. Forbipasserende skal ha funnet store pengebeløp på bakken, som ranerne trolig har mistet.

Politiet har bekreftet at en mistenkt raner er drept og en kvinne, som ble brukt som gissel, også mistet livet i en konfrontasjon mellom politiet og ranerne, i tillegg til den tilfeldige forbipasserende som ble skutt av ranerne.

– Ba for livet mitt

– Vi var på vei hjem fra en fest. De stoppet bilen og kastet meg i bakken. De kastet oss over i en lastebil og kidnappet oss, forteller en kvinne, som hevder at hun klarte å rømme fra ranerne, til avisen G1.

– Jeg ba for livet mitt og viste magen slik at de så at jeg ikke var bevæpnet. Takk Gud for at jeg klarte å rømme. Jeg løp inn på et hotell. De var tungt bevæpnet og pekte en AK-74 i ansiktet mitt, forteller hun.