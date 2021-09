Rolig i Kabul etter USAs tilbaketrekking

– Byen er stille, sier en mann som kaller seg Lotfullah og som bor i sentrum av Kabul. Han forteller at de fleste butikkene i Shahr-e Nau-distriktet er åpne, men de har få kunder.

Noen få banker åpnet sine filialer tirsdag morgen, drøye to uker etter at Taliban inntok byen og tusenvis av afghanere sto i kø for å ta ut pengene sine.

Det er få Taliban-krigere å se patruljerende ute i gatene tirsdag, de fleste av dem vokter i stedet offentlige kontorer og andre bygninger.

En innbygger i Dasht-e Barchi-distriktet vest i Kabul forteller at mange skoler har åpnet igjen for første gang siden Taliban tok makten i landet i midten av august.