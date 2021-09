Romstasjon slår sprekker

Sprekkene i modulen Zarja (morgengry) ble oppdaget under en inspeksjon. Det berørte området har ikke begynt å lekke, men det kan skje over tid, sier Vladimir Solovjov. Lederen for det russiske ISS-programmet liker ikke det han ser.

Han sier de russiske delene av romstasjonen har sett bedre dager og ikke er garantert å være sikre etter 2025.

Mannskapet på romstasjonen har allerede hatt problemer med lekkasjer og periodevis trykkfall i en annen russisk modul, Zvezda (stjerne). Noen av lekkasjene er tettet, men de leter fortsatt etter flere hull. Den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos understreker at mannskapet ikke er i noen umiddelbar fare.