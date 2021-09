USA har forlatt Afghanistan etter en 20 år lang krig

Pentagon opplyste rett etter midnatt natt til tirsdag at de amerikanske militære har reist fra Kabul. Dermed er den 20 år lange krigen over.

General Frank McKenzie, som er sjef for USAs sentralkommando, sa at de to siste til å gå om bord i flyene, var øverstkommanderende på flyplassen, generalmajor Chris Donohue, og den amerikanske ambassadøren Ross Wilson.

AFPs korrespondent i Kabul melder at lyden av folk som skyter i været for å feire, høres fra flere kontrollpunkter rundt om i Kabul.

USA har alene evakuert over 120.000 mennesker fra Kabul siden operasjonen startet like før Taliban inntok den afghanske hovedstaden 14. august.

Akkurat ved midnatt

Det var satt en frist til tirsdag med å fullføre evakueringen.

Ifølge flere meldinger fra journalister som har dekket konflikten, forlot en gruppe på fem-seks amerikanske fly flyplassen da mandag ble til tirsdag.

Det bekreftet Taliban-vakt Hemad Sherzad utenfor flyplassen. Han var den første til å opplyse at de siste fem flyene hadde lettet rundt midnatt natt til tirsdag.

Idet han kunngjorde at evakueringen var slutt, sa general McKenzie at det siste flyet lettet ett minutt før midnatt.

Fikk ikke med alle

McKenzie erkjente samtidig at de ikke hadde fått med seg alle de ønsket å ha med. Noen amerikanere som ønsket å evakueres, klarte ikke å komme seg til flyplassen i tide, sa han.

Ifølge utenriksminister Antony Blinken er mellom 100 og 200 amerikanere som vil ut, fortsatt igjen i landet. Trolig er det snakk om nærmere 100, ifølge ham. USA er forpliktet til å hjelpe dem alle sammen, lovet Blinken.

McKenzie sa at det ikke var noen evakuerte på flyene de siste tolv timene av operasjonen, bare soldater og utstyr. Den siste dagen måtte nærmere 5.000 soldater som har stått for evakueringen, flys ut.

I sin uttalelse til pressen sa Blinken også at USAs ambassade i Kabul fortsatt vil stå tom. Diplomatene som har jobbet der, vil bli flyttet til Doha i Qatar.

Taliban feirer

Idet det siste amerikanske flyet forlot Kabul, skjøt Taliban-krigere skutt opp i lufta for å feire.

– Vi har skapt historie. Den 20 år lange okkupasjonen av Afghanistan av USA og Nato tok slutt i natt, sa Anas Haqqani, en av sjefene i Taliban, på Twitter.

– Jeg er veldig glad og stolt over å kunne oppleve dette historiske øyeblikket etter 20 års jihad, oppofrelser og motgang, sa han.

Talsmann Zabihullah Mujahid skriver at Afghanistan har fått «full uavhengighet».

– Lovet være Allah, skriver han videre.

Norge evakuerte i overkant av 1.000 personer fra Kabul, men stanset operasjonen etter terrorangrepet på flyplassen torsdag. Mandag landet soldatene som har drevet det norske feltsykehuset på flyplassen, i Norge.

Kritikk mot Biden

President Joe Biden skal tale til folket tirsdag. Han har fått kritikk for håndteringen av uttrekkingen, særlig for at amerikanere har blitt etterlatt.

Ifølge senator Rick Scott har Bidens avgjørelser ført til at hundrevis er «strandet» i Afghanistan.

– Vi kan ikke utkjempe endeløse kriger, men omfanget og konsekvensene av Bidens fiasko er enorme, sier han.

Kongressmannen Michael Waltz, en tidligere spesialsoldat som tjenestegjorde i Afghanistan, stemmer i.

– I regionen sier de at jihad har vunnet og at demokratiet har tapt. Det er skammelig. Og det kommer til å gjøre USA mer utrygt og at framtidige amerikanske soldater blir drept når de må reise tilbake for å håndtere dette rotet, sier han.