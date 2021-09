Mange savnet, enorme skader etter Ida

Orkanen traff Louisiana søndag kveld som en av de kraftigste orkanene noen gang i USA. Minst én person har mistet livet, og hele New Orleans er strømløst.

Louisiana-guvernør John Bel Edwards sier mandag det er fare for at tallet på antallet døde vil stige betraktelig.

Sheriffen i Ascension fylke skriver at en person i Baton Rouge-forstaden Prairieville døde etter at et tre veltet.

– Total ødeleggelse

Ifølge byens ordfører er småbyen helt ødelagt. Redningsfolk hadde problemer med å ta seg over til flere hundre mennesker som er strandet etter at en bro kollapset.

– Total ødeleggelse, byens flomvern er oversvømt, sa ordfører Tim Kerner, som la til at mellom 75 og 200 mennesker var isolert i bydelen Barataria etter at en lekter hadde revet med seg den eneste brua til fastlandet.

Ifølge lederen Cynthia Lee Sheng i distriktet Jefferson Parish, sør for New Orleans, fikk de mange telefoner fra mennesker som hadde søkt tilflukt på loftene i husene sine.

Hele strømnettet i byen er knust

New Orleans' nesten 400.000 innbyggere er etter strømbruddet enda mer utsatt for flom, samtidig som de står uten airconditioning i svært høye sommertemperaturer. Til sammen var mer enn 1 million kunder uten strøm i Louisiana og nabodelstaten Mississippi natt til mandag, ifølge overvåkingstjenesten Poweroutage.

Myndighetene sier at hele strømnettet i byen er knust, og at det kan ta mange uker før strømmen er tilbake. Også mobilnettet er nede, og selv guvernørens kontor er uten forbindelse.

I New Orleans brukes strøm fra leverandøren Entergy som reserveløsning for pumpene som fjerner vann fra gatene, og det var ventet at store nedbørsmengder fra Ida ville sette systemet på prøve.

Øyer under vann

Det er meldt om store vannmengder og skader på hus og infrastruktur lenger sør i delstaten, der orkanen først traff land. Noen lave øyer ble helt oversvømmet, og mange mennesker er isolert.

Myndighetene har ikke hørt fra cirka 40 mennesker på øya Grand Isle der orkanen først traff land, siden søndag ettermiddag.

Mange mennesker som sitter isolert på hustak eller på loft i Louisiana og Mississippi har varslet via sosiale medier hvor de er. 195 kjøretøyer, 73 redningsbåter og 34 helikoptre er satt inn i letingen.

En mann tar en selfie av bølgene på Lake Pontchartrain i New Orleans. Foto: Gerald Herbert / AP / NTB Foto: Gerald Herbert / AP

Blant de kraftigste

Ida traff Louisiana som en kategori 4-orkan med vindhastighet på 67 meter i sekundet. Den er den femte kraftigste orkanen som noen gang har rammet Fastlands-USA.

Etter noen timer ble Ida nedjustert til kategori 2 mens den bevegde seg innover land. Områdene som ble hardest rammet, rommer blant annet petrokjemiske anlegg, oljeraffinerier, viktige havner og to atomkraftverk.

Det er også en del av USA der lav vaksinasjonsrate og spredning av delta-varianten har ført til tiltakende koronasmitte.

Fire sykehus i New Orleans fikk skader, og 39 helsesentre får strøm fra generatorer. Sykehusene planla å holde fortet, tross uværet, fordi sykehus andre steder i området lider under like stort koronapress, og har lite plass til flere pasienter.

Samtidig utgjør tilfluktslokaler en risiko for smittespredning, og myndighetene vil flytte folk fra tilfluktsrommene til hotell så snart som mulig for å redusere risikoen for smitte.

16 år etter Katrina

Orkanen traff land på dagen 16 år etter at Katrina rammet Louisiana og Mississippi.

Katrina fikk skylden for 1.800 dødsfall. Det ble katastrofal flom da dikene rundt New Orleans brast. Dikene har siden blitt kraftig forsterket, og ifølge de lokale myndighetene virker det som dikene holdt.

Det var imidlertid frykt for at byens systemer med pumper, rør og kanaler svikter, om det, som meldt, kommer opp mot en halvmeter med regn. Biden-administrasjonen har godkjent kriseerklæringer for Louisiana og Mississippi.

Louisiana-guvernør John Bel Edwards ba søndag delstatens innbyggere om å forbedere seg på at det kan bli tøft i ukene som kommer.

– Mange, mange mennesker kommer til å bli satt på prøve på måter vi kun kan forestille oss i dag, sa han.