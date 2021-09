Enorm knølhvalbestand i Antarktis etter 55 år med forbud

Estimatet er at det er rundt 24.500 knølhvaler på sommerbeite bare i området rundt Sør-Georgia og Sør-Sandwich-øyene, skriver Havforskningsinstituttet.

– Dette er en skikkelig gladnyhet. Vi ser her at bestanden i det sørlige Atlanterhavet er i sterk vekst, og at hvalene tar tilbake sine tradisjonelle sommerbeiter rundt disse øyene, sier forsker Bjørn Krafft i Havforskningsinstituttet.

Fra tidlig på 1900-tallet og fram til 1950-tallet ble over 27.000 knølhvaler skutt i fangsten i området. De ble også jaktet på under vinterbeitet nær Brasil. Bestanden ble nesten utradert.

I 1966 ble det innført et generelt fangstforbud mot knølhvaler. Totalt anslår man nå at det er over 43.000 bardehvaler av ulike slag på sommerbeite i Sørishavet – deriblant knølhval.