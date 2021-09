Ida nedgradert til tropisk storm: – Total ødeleggelse

Det opplyser USAs nasjonale orkansenter mandag. Det er likevel varslet at det kan komme fra 240 til 460 millimeter regn i deler av Louisiana mandag.

Ida traff søndag Louisiana som en kategori 4-orkan med vindhastighet på 67 meter i sekundet. Den er den femte kraftigste orkanen som noen gang har rammet Fastlands-USA. Orkanen traff den utsatte delstaten på dagen 16 år etter at den katastrofale orkanen Katrina la store deler av New Orleans i ruiner.

President Joe Biden har omtalt Ida som en «livstruende storm» og erklært Louisiana som katastrofeområde, noe som har utløst tilgang til føderal hjelp. Over 2.000 hjelpearbeidere mobiliserte for å komme trengende til unnsetning.

Én mistet livet

Én mann mistet livet da et tre veltet over huset hans i Baton Rouge, men hundretusener hadde på forhånd lyttet til myndighetenes råd og evakuert seg selv ut av de områdene som var mest utsatt.

US National Weather Service utstedte advarsler om økt vannstand og stormflo flere steder, deriblant for byen Jean Lafitte, sør for New Orleans. Der hadde vannet gått over de 2,3 meter høye dikene langs elven.

Ifølge byens ordfører er småbyen helt ødelagt. Redningsfolk hadde problemer med å ta seg over til flere hundre mennesker som er strandet etter at en bro kollapset.

Total ødeleggelse

– Total ødeleggelse, byens flomvern er oversvømt, sa ordfører Tim Kerner, som la til at mellom 75 og 200 mennesker var isolert i bydelen Barataria etter at en lekter hadde revet med seg den eneste brua til fastlandet.

Ifølge lederen Cynthia Lee Sheng i distriktet Jefferson Parish, sør for New Orleans, fikk de mange telefoner fra mennesker som hadde søkt tilflukt på loftene i husene sine.

Pumper på nødstrøm

I New Orleans og områdene rundt var over 1 million husholdninger strømløse søndag og natt til mandag.

Strømselskapet Entergy opplyste at de leverte nødstrøm til vann- og kloakkselskapet i New Orleans som drifter pumpesystemene som skal forhindre flom i byen hvor elva Mississippi renner tvers gjennom.

Guvernør John Bel Edwards advarte om at Ida kunne bli en alvorlig test for systemene av diker, pumper, demminger og voller som var forsterket etter Katrina.

Uværet rammer samtidig som sykehus i området også er på bristepunktet på grunn av mange pasienter innlagt som følge av covid-19.

Louisiana er blant de amerikanske delstatene med lavest andel vaksinerte, og med 2.700 pasienter som søndag kveld var innlagt som følge av pandemien, var også helsevesenet svært utsatt.