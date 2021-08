Taliban garanterer at alle med norske reisedokumenter får dra ut

Talibans garanti er blitt uttrykt offentlig og til flere land, kom det fram i et notat fra USAs utenriksdepartement søndag.

– Det er en tydelig forventning om at Taliban må levere på sitt løfte, sier Søreide til NTB og kommer med krav til Taliban:

– Den sivile delen av flyplassen i Kabul må åpnes, og det er viktig at grensen til Pakistan må åpnes igjen slik at de som ønsker det, får forlate Afghanistan. Taliban vil bli holdt til ansvar, ikke for hva de sier, men for hva de nå gjør, sier utenriksministeren.

Garanti til rundt 100 land

Garantien gjelder både norsk-afghanere med norsk statsborgerskap og afghanske borgere med norske reisedokumenter.

Det kommer fram i en uttalelse fra amerikanske myndigheter og drøyt 100 andre land. Utenriksdepartementet bekrefter at Norge er ett av landene.

– Vi har fått forsikringer fra Taliban om at alle utlendinger og alle afghanske borgere med reisedokumenter fra våre land, vil få lov til reise ut av landet, heter det i uttalelsen.

I uttalelsen nevnes afghanere som har jobbet med noen av landene eller som frykter for livet under Taliban.

Følger med på Talibans løfter

Søreide har gjentatte ganger understreket at Norge og andre land nå følger nøye med på om Taliban holder det de lover etter at gruppa tok makten i Kabul.

Det gjelder både løfter om at Taliban ikke vil gå til hevnangrep mot folk som har jobbet for Nato, at kvinner skal få rettigheter og garantier som den som er gitt til USA, Norge og de andre landene om utreise.

– Vi ser nå at mange av de riktige tingene sies, men det gjenstår å se om det følges opp i praksis, har Søreide sagt.

Fortsatt nordmenn igjen

Etter terrorangrepet på flyplassen torsdag, tilbyr UD nå ikke lenger assistert utreise for dem som ønsker det.

– Den brutale situasjonen er at ikke alle som ønsker å forlate Afghanistan, kommer seg ut nå. Det er fortsatt norske borgere i Afghanistan som har ønske om å bli hjulpet ut, og også andre personer vi vil gi beskyttelse, sa Søreide på en pressekonferanse etter terrorangrepet torsdag.

Eksplosjonene på flyplassen i Kabul torsdag har gjort situasjonen enda mer kaotisk enn den allerede var.

– Vi avslutter ikke arbeidet, men det er helt urealistisk nå å skulle gi et håp om at det finnes en rask løsning for de som ikke kommer seg ut, sier utenriksministeren.