– Først og fremst så er det bra at man har avverget et terrorangrep, sier Solberg til NRK Dagsrevyen.

Søndag gjennomførte USA et luftangrep mot et kjøretøy som var på vei til flyplassen i Kabul med eksplosiver. Ifølge ikke navngitte tjenestemenn var det flere selvmordsbombere i kjøretøyet. Trusselen er nå å anse som «eliminert» etter droneangrepet.

– Vi vet at USA har jobbet mye med å holde tilbake IS-aktivitet, Taliban har ikke kontroll i dette området, og derfor er det viktig at man også tar ut og nøytraliserer ledelsen i IS i Afghanistan, sier Solberg.

Hun sier til kanalen at hun er bekymret for kamper mellom IS-K og Taliban etter at de internasjonale styrkene forlater Afghanistan.