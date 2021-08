Farthing har gjort det til sin livsoppgave å redde hjemløse hunder og katter. Da Taliban overtok makten, bestemte han seg for å forlate landet sammen med dyra han har tatt seg av.

Saken har vakt både begeistring og sinne i Storbritannia, der det nå raser en diskusjon om verdien av menneskeliv sammenlignet med dyreliv.

Flyet er ifølge dyreaktivisten Dominic Dyer ventet å lande i på Heathrow i London søndag.

Både Farthing og hans afghanske kolleger var på listen over personene som det britiske forsvaret skulle evakuere, men den tidligere marinesoldaten krevde også å få med dyrene.

Kjendisstøtte

I flere dager han brukt sosiale medier og pressen til å skape oppmerksomhet om sitt forsøk på å evakuere sine firbeinte venner, og flere av hans støttespillere har drevet lobbyvirksomhet mot den britiske regjeringen for å få offentlig hjelp til det Farthing har kalt «Operation Ark».

Han har også fått støtte fra flere kjendiser, deriblant komikeren Ricky Gervais, og mange mennesker har tilbudt seg å adoptere dyra.

Kritikerne mener imidlertid at han har lagt beslag på dyrebare ressurser som burde vært brukt til å redde afghanere som har jobbet for vestlige makter, og som trenger beskyttelse fra Taliban-regimet.

Kraftig kritikk

– Hva ville du sagt hvis jeg sendte en ambulanse for å redde hunden min i stedet for å redde moren din, sier den konservative parlamentarikeren Tom Tugendhat, som også har tjenestegjort for den britiske hæren i Afghanistan.

– Vi har akkurat brukt en masse soldater til å hente ut 200 hunder. I mellomtiden så blir familien til tolken min sannsynligvis drept, sa Tugendhat til radiostasjonen LBC lørdag.

Ifølge Dyer hadde afghanerne som jobbet på senteret for de hjemløse dyra, alle papirer i orden, men Taliban-vakter skal ha nektet å slippe dem forbi og inn på flyplassen, dermed ble de værende igjen i Afghanistan.