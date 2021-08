Taliban-kriger skal ha drept afghansk folkesanger

Det er familien til folkesangeren Fawad Andarabi som er kilden til opplysningene.

Drapet skaper uro for om Taliban kommer til å etablere et like undertrykkende regime som forrige gang de styrte Afghanistan.

Sangerens sønn, Jawad Andarabi, forteller til nyhetsbyrået AP at Taliban tidligere har vært innom familiens hjem, gjennomsøkt det og drukket te med sangeren. Men fredag endret noe seg, og faren skal ha blitt skutt og drept.

– Han var uskyldig, en sanger som bare underholdt mennesker. De skjøt ham i hodet på gården, sier sønnen.

Drapet skjedde i Andarabi-dalen, som sangeren er oppkalt etter, om lag ti mil nord for Kabul. Dalen har opplevd uro siden Taliban tok makten, og enkelte distrikter er nå kontrollert av militser som kjemper imot Taliban-styret.

Talibans talsmann Zabihullah Mujahid sier at de vil etterforske hendelsen, men han har ingen flere opplysninger om drapet.

Andarabi spilte det tradisjonelle strengeinstrumentet ghichak og sang tradisjonelle sanger om hjemstedet, folket sitt og Afghanistan.