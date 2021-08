Barn født på evakueringsfly fra Kabul

Da ingen meldte seg etter at kabinpersonalet spurte om det var en lege om bord, trådte de til selv og hjalp en 26 år gammel afghansk kvinne føde sitt barn 30.000 fot over bakken, ifølge nyhetsbyrået Demiroren.

Fødselen startet kort etter at Turkish Airlines-flyet med Soman Noori og hennes mann tok av fra Dubai med kurs for Birmingham. Det landet for sikkerhets skyld i Kuwait etter fødselen, men både mor og barn var friske nok til at flyet kunne fortsette.

Soman og hennes familie var evakuert fra Kabul til Dubai, hvor de fortsatte videre til Birmingham, dit de ankom med sine to små sønner og den nyfødte datteren.