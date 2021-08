USAs nasjonale orkansenter advarer mot at orkanen kan øke raskt fra en kategori 2-orkan til en ekstrem farlig kategori 4-orkan på grunn av det eksepsjonelt varme vannet i Mexicogolfen.

Etter å ha krysset over de vestlige delene av Cuba har orkanen kommet inn i Mexicogolfen, med kurs rett mot New Orleans. Det er utstedt orkan- og stormvarsler fra Louisiana til grensa mot Florida.

På hovedveiene nordover fra kysten er det tett trafikk, blant annet av store lastebiler som sleper fiskebåter, og biler med campingvogner og fritidsbåter.

Det er lange køer ved bensinstasjoner og på kontorene for leiebiler, og oljeplattformer utenfor kysten er evakuert.

16 år etter Katrina

Ida ligger an til å treffe New Orleans søndag, på dagen 16 år etter at byen ble rammet av orkanen Katrina, som kostet 1.800 mennesker livet.

Katrina var en kategori 3-orkan, men siden den var langt større i utbredelse, førte den til en stormflo på over åtte meter noen steder, som brøt ned dikene rundt New Orleans og la 80 prosent av byen under vann.

– Vi er ikke den samme byen som for 16 år siden, sier guvernør John Bel Edwards og peker på at dikesystemet er betydelig bedret.

Ikke tid til evakuering

Ida har kommet svært brått på, og New Orleans' ordfører LaToya Cantell sier at det ikke er tid til en full evakuering.

Hun ba dem som har mulighet, evakuere, mens andre må forskanse seg hjemme og være forberedt på langvarige strømbrudd siden det trolig blir rundt ti timer med kraftig vind.

Ida ventes å komme rett inn i New Orleans og deretter langs en tett industrialisert akse mot Baton Rouge innover i landet.

Aksen er et kritisk viktig senter for USAs petrokjemiske industri, med oljeraffinerier, terminaler for naturgass og fabrikker for kjemiske produkter. Det er også to atomkraftverk i området.