USA med nye advarsler om konkret trussel i Kabul

En serie trusseladvarsler har de siste dagene rystet evakueringsarbeidet og tvunget amerikanerne inn i et nærmere samarbeid om sikkerheten med Taliban for å hindre en gjentakelse av det massive terrorangrepet torsdag.

På Twitter florerer det av meldinger om at folk bare venter på at det skal smelle.

«På grunn av en spesifikk og troverdig trussel må alle amerikanske borgere i nærheten av flyplassen forlate området straks», meldte den amerikanske ambassaden i landet søndag.

Trusselen gjelder tre av portene inn i flyplassområdet.

Lørdag sa president Joe Biden at USAs militære ledere trodde et nytt IS-angrep kunne komme i løpet av 24–36 timer, og han kalte situasjonen ekstremt farlig.

Den kaotiske evakueringen er inne i sine siste dager før USA trekker seg helt ut fra flyplassen i Kabul kommende tirsdag. Da flys de siste soldatene og en del utstyr ut, og de fleste andre land har allerede avsluttet sine evakueringsoperasjoner.

Lar busser passere

Taliban har nå sperret flyplassen ytterligere for de fleste afghanere som håper å bli evakuert, og de store folkemengdene som hadde stimlet sammen ved portene, er borte. Bare godkjente busser får passere.

Samarbeidet som har tvunget seg fram mellom Taliban og USAs militære, var utenkelig for bare to uker siden. Lørdag eskorterte Taliban-krigere en jevn strøm av afghanere fra bussene til terminalinngangen der de overlot dem til amerikanerne for å evakueres.

En AFP-fotograf så lørdag en journalistvenn blant afghanerne som ble brakt til flyplassen i en av bussene. Han hadde arbeidet for mediesenteret til de amerikanske styrkene og var ansett som utsatt for risiko for Taliban-hevn.

– Kan ikke hente alle

Vestlige ledere, inkludert president Biden og den britiske statsministeren Boris Johnson, erkjenner at tilbaketrekningen betyr at noen av deres borgere og mange afghanere som hjalp deres styrker, blir etterlatt.

Den britiske forsvarssjefen general Nick Carter sier det er hjerteskjærende at de ikke kunne få alle ut.

Men Frankrikes president Emmanuel Macron sa lørdag at de hadde startet samtaler med Taliban med sikte på å beskytte afghanere som er i fare, utover tirsdag.

Han sa at Frankrike og Storbritannia skal legge fram et forslag om en FN-styrt sikkerhetssone i Kabul i et møte i FNs sikkerhetsråd mandag.

Klar til å overta

Reuters melder at Taliban står klar med ingeniører og tekniske eksperter for å overta driften av flyplassen raskt når USA er ute.

– Vi bare venter på at amerikanerne skal nikke ja før vi kan sikre full kontroll over Kabuls flyplass, sier en anonym Taliban-kilde.

Taliban har allerede tatt over noen områder i den militære delen av flyplassen, men Pentagon understreker at de fortsatt har kontroll over portene og evakueringen.