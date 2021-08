Mysteriet rundt et av Da Vincis siste kunstverk er som tatt ut av en bok.

Et sted i Saudi-Arabia, bortgjemt på ordre fra prins Mohammad bin Salman, skal verdens dyreste maleri befinne seg. Men gjør det faktisk det? Ingen vet med sikkerhet hvor Leonardo Da Vincis «Salvator Mundi» er, og andre lurer på om historien rundt maleriet i det hele tatt er sann.

«Det siste Leonardo»

De fleste tror maleriet er i Midtøsten, andre tror det seiler rundt i prins Salmans yacht, og enkelte er hellig overbevist om at maleriet er bortgjemt i en frihavn i Geneve.

Maleriet, som viser Jesus i renessanse-klær, er kjent som «Den siste Leonardo» og ble solgt for den rekordhøye summen av tilsvarende 4,1 milliarder norske kroner i 2017. Det var prins Salman som punget ut, til tross for at en rekke eksperter stilte spørsmål ved om maleriet han kjøpte faktisk var et Da Vinci-verk, skriver BBC.

Nå vet få hvor maleriet er, og det er ikke første gangen det forsvinner fra offentligheten. Kunstverket, som er datert til 1500-tallet, var sporløst forsvunnet i over 200 år fra tidlig på 1600-tallet, og ble funnet i dårlig fatning med skader og slitasje. Det ble trolig malt på bestilling, hvor «folkets far» konge Louis den 12. av Frankrike anses som en sannsynlig kjøper. Maleriet skal ha gått fra eier til eier, før det omsider ble ivaretatt som en del av kurator Luke Sysons Leonardo-utstilling i London. Det myteomspunnede maleriet fikk være en del av utstillingen, til tross for at mange stilte spørsmål ved hvor mange av penselstrøkene som faktisk er utført av Leonardo Da Vinci selv, skrev The Art Newspaper i 2017.

– Maleriet er i praksis tapt akkurat nå, og sannheten er også tapt. Ingen vet med sikkerhet om det er en Da Vinci, så det har blitt til en slags ekte Da Vinci-kode, sier forfatter Ben Lewis som har skrevet boken «Den siste Leonardo».

Bildet er tatt i 2017, like etter havnet maleriet hos prins Salman. Foto: Tolga Akmen / AFP/NTB

Da Vincis assistenter

Mange kunsteksperter tror kunstverket ble malt av assistenter som gikk i lære ved Da Vincis atelier, hvor selve Da Vinci kun bidro med siste finpuss. Dette er og var svært vanlig praksis blant kunstnere, og usikkerheten rundt maleriet har kun bidratt til å gjøre verket mer spennende og attraktivt for kunstinteresserte og kjøpere. Mange er likevel svært uenige med summen maleriet gikk for i 2017.

En av dem er den amerikanske kunsteksperten Jerry Saltz som mener at Salvator Mundi slettes ikke er et godt kunstverk, og langt ifra verdig sitt anerkjente Leonardo-stempel, mens andre kaller det en opplevelse å se maleriet i virkeligheten.

Frankrikes president Emmanuel Macron inviterte Saudi-Arabias prins Mohammad bin Salman til Frankrike i 2019. Foto: Yoan Valat / Reuters/NTB

Macrons håp

Da maleriet først ble solgt var kjøperen anonym, men New York Times var tidlig ute med å avsløre at det var saudi-prinsen Salman som hadde kapret verket. Mange antok at maleriet ville bli en del av utstillingen i et museum som var under bygging i Saudi-Arabia i samme periode, men ingen har sett det siden prinsen overtok det.

I 2019 inviterte Frankrikes president Emmanuel Macron prinsen til Paris. Det nærmet seg 500 år siden Leonardo Da Vincis død i 1519, og Macron ønsket gjerne å låne «Salvator Mundi» til en utstilling i sammenheng med markeringen. Da pressen ble invitert i forkant av åpningen var det fremdeles et område av utstillingen som sto tomt i håp om at kunstverket skulle komme på plass. Det gjorde det aldri.

Kunsteksperter verden over håper at verden snart får klarhet i hvor «Den siste Leonardo» befinner seg, men enn så lenge er det et mysterium.