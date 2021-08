Til tross for at Taliban og den regionale IS-avleggeren er svorne fiender, er Afghanistans nye makthavere lite fornøyd med den amerikanske aksjonen.

– Amerikanerne burde ha informert oss før de gjennomførte angrepet. Det var et klart angrep mot afghansk territorium. To mennesker ble drept, og to kvinner og et barn ble såret i angrepet, sier Talibans talsperson Zabihullah Mujahid til Reuters.

Angrepet, som fant sted i Nangarhar-provinsen mot grensen til Pakistan, er et første gjengjeldelsesangrep etter terrorangrepet midt i folkemengden ved flyplassen i Kabul torsdag.

Pentagon opplyste først at én mann som var involvert i planlegging av angrep på amerikanske styrker, var drept. På en pressekonferanse lørdag kom imidlertid Pentagon-talsmann Hank Taylor med nye opplysninger og sa at to «høyt profilerte» IS-medlemmer hadde mistet livet i angrepet.

De amerikanske kildene sier at ingen sivile mistet livet i aksjonen.

Over 180 mistet livet i terrorangrepet i folkemengden utenfor flyplassen torsdag, blant dem 13 amerikanske soldater. President Joe Biden lovet i en TV-tale fra Det hvite hus å finne og forfølge dem som sto bak selvmordsangrepet.